Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.
Зазначається, що у збройних силах держави тривають планові заходи із підвищення рівня бойової готовності з’єднань та військових частин, в межах яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов’язаних на військові збори.
Під час заходів військовозобов’язані білоруси мають підвищити свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях.
Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збройні сили Білорусі та Росії проводять військові навчання разом. А у 2021 році у такий спосіб ворог пояснював скупчення солдатів та техніки біля кордонів з Україною.
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