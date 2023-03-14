У Міністерстві оборони Білорусі анонсували плановий призов військовозобов'язаних на військові збори у березні цього року.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.

Зазначається, що у збройних силах держави тривають планові заходи із підвищення рівня бойової готовності з’єднань та військових частин, в межах яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов’язаних на військові збори.

Під час заходів військовозобов’язані білоруси мають підвищити свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збройні сили Білорусі та Росії проводять військові навчання разом. А у 2021 році у такий спосіб ворог пояснював скупчення солдатів та техніки біля кордонів з Україною.