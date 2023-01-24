У Білорусі військові однієї з механізованих бригад почали знімати техніку з тривалого зберігання.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

“У межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання”, – йдеться у повідомленні Міноборони РБ.

Зазначимо, що аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ на Україну з території Білорусі найближчим часом малоймовірний. Більш вірогідно, що він може статись наприкінці 2023 року. Експерти зауважили, що нова російська атака на Україну з Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі.

Водночас новий наступ з Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш імовірним.

У звіті зазначається, що російські війська, які зараз дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислокуються для боротьби на сході України. Немає спостережених ознак того, що російські війська в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який українці попереджали наприкінці 2022 року.

“Здається більш імовірним, що російські сили можуть встановити умови для нового нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання (Захід 2023 та Союзний щит 2023), ймовірно, у вересні 2023 року”, – мовиться у звіті.

Таким чином, додали експерти, вони змінюють свій прогноз щодо нової атаки РФ з території Білорусі. Він може відбутися наприкінці цього року.

За даними ISW, цей сценарій – не просто відтермінування нападу, а повністю новий план вторгнення, оскільки ближче до кінця року зміниться низка обставин.Зокрема РФ завершить щорічний осінній призовний цикл 2022 року та перейде до весняного призовного циклу 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас.

Також наступ наприкінці року дасть Росії змогу підготувати військову промисловість і забезпечити необхідну кількість матеріалів для вторгнення з боку Білорусі.