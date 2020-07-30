Про це вона розповіла журналістам порталу TUT.BY.
Вероніка Цепкало повідомила, що порядок вручили сьогодні вранці співробітники ДАІ, які зупинили її машину.
“Також хочу заявити, що сьогодні вранці мою сестру, співробітницю “Белгазпромбанка”, невідомі люди в цивільному одязі прямо з парковки забрали, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. Куди відвезли – я не знаю. Може бути, це МВС – для дачі показань, може бути, КДБ”, – розповіла Цепкало.
Вона заявила, що це політичний тиск на кампанію об’єднаного штабу.
Портал повідомляє, що Цепкало викликали на допит в рамках перевірки, яку проводять у відношенні її чоловіка за заявою бізнесмена Седат Ігдеджі. Він стверджував, що Цепкало не заплатив йому за послуги з проектування та будівництва будинку. Цепкало спростував звинувачення бізнесмена.
- Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура Білорусі висунула нові звинувачення Віктору Бабарико, конкуренту чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах.