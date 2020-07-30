Дружину білоруського опозиціонера і екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніку викликали на допит в міністерство внутрішніх справ Білорусі.

Про це вона розповіла журналістам порталу TUT.BY.

Вероніка Цепкало повідомила, що порядок вручили сьогодні вранці співробітники ДАІ, які зупинили її машину.

“Також хочу заявити, що сьогодні вранці мою сестру, співробітницю “Белгазпромбанка”, невідомі люди в цивільному одязі прямо з парковки забрали, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. Куди відвезли – я не знаю. Може бути, це МВС – для дачі показань, може бути, КДБ”, – розповіла Цепкало.

Вона заявила, що це політичний тиск на кампанію об’єднаного штабу.

Портал повідомляє, що Цепкало викликали на допит в рамках перевірки, яку проводять у відношенні її чоловіка за заявою бізнесмена Седат Ігдеджі. Він стверджував, що Цепкало не заплатив йому за послуги з проектування та будівництва будинку. Цепкало спростував звинувачення бізнесмена.