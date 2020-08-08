У Білорусі голову штабу кандидата в президенти Світлани Тихановської Марію Мороз після затримання помістили в Центр ізоляції порушників.

Про це прессекретар виборчого штабу Тихановської Анна Красулина повідомила білоруському інформаційному агентству TUT.by.

Марію Мороз затримали для участі в судовому засіданні, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Крім того, сьогодні в Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією викликали представника штабу Тихановської Антона Сташевського. Його відвезли до Слідчого комітету Білорусі.

Також повідомляється, що з 15:00 не виходить на зв’язок довірена особа Світлани Тихановської – Олег Моїсеєв. Його теж сьогодні викликали в ГУБОПіК.

Анна Красулина додала, що навколо будинку, де живе Тихановська, чергує велика кількість правоохоронців у цивільному.