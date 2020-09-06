Про це повідомляє “Радыё Свабода”.
Кіберпротеста опублікували своє звернення на офіційному сайті торгово-промислової палати.
“Ми – кібер-партизани Білорусі. Ми, як і наші сміливі предки, почали свою партизанську війну… закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби. Наших друзів і рідних вбивають, катують і гвалтують. Нікому не вийде відсидітися осторонь… Живе Білорусь!”, – йдеться у повідомленні.
До цього хакери зламали офіційні сайти справами Лукашенко, МВС та Академії МВС.
- У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- У суботу, 5 вересня, у Мінську відбулася чергова акція протесту під назвою “Жіночий марш миру”.