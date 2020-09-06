Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

Кіберпротеста опублікували своє звернення на офіційному сайті торгово-промислової палати.

“Ми – кібер-партизани Білорусі. Ми, як і наші сміливі предки, почали свою партизанську війну… закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби. Наших друзів і рідних вбивають, катують і гвалтують. Нікому не вийде відсидітися осторонь… Живе Білорусь!”, – йдеться у повідомленні.

До цього хакери зламали офіційні сайти справами Лукашенко, МВС та Академії МВС.