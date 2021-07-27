Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Білорусі.
“Інформаційні ресурси “Белсат” визнані екстремістськими. Таке рішення прийнято 27 липня судом Залізничного району Гомеля”, – йдеться у заяві.
В МВС Білорусі також додали, що підставою для цього рішення начебто стали матеріали перевірки управління ГУБОЗіК МВС по Гомельській області.
Також у відомстві нагадали, що “поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту”.
Довідка. Белсат – це польський супутниковий телеканал, який транслюють в основному білоруською мовою. Телеканал був одним з активних трансляторів протестів, що спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.
Раніше у Білорусі заблокували доступ до сайту видання “Наша Ніва” — найстарішої газети країни. Доступ до сайту nn.bу заблокували через рішення міністерства інформації на підставі пункту 1 статті 38 закону “Про засоби масової інформації”.
- Білоруські силовики затримали головного редактора видання “Наша Ніва” Єгора Мартиновича. В його домі провели обшуки.
- У той же день силовики прийшли з обшуками до редакцій видання Intex-press і Брестської газети.