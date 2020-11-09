Про це повідомляє незалежний правозахисний центр “Вясна”, який білоруська влада позбавила акредитації.
На даний момент затримано 1 052 особи, але списки продовжують доповнюватися.
Більшість затриманих було в Мінську. Також людей забирали в Березі, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Гродно, Могильові, Ляховичах і Пінську.
Така кількість затримань в Білорусі стала рекордною з початку протестів.
Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано різко засудив застосування насильства до протестувальників і запевнив білорусів в підтримці ЄС.
“ЄС продовжить підтримувати законні заклики білоруського народу до демократичних змін”, – написав він у Twitter.
- Напередодні у столиці Білорусі, в Мінську, пройшов “Марш народовладдя” проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.