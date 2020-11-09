У Білорусі під час протестних акцій проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка у неділю, 9 листопада, затримали 1052 особи.

Про це повідомляє незалежний правозахисний центр “Вясна”, який білоруська влада позбавила акредитації.

На даний момент затримано 1 052 особи, але списки продовжують доповнюватися.

Більшість затриманих було в Мінську. Також людей забирали в Березі, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Гродно, Могильові, Ляховичах і Пінську.

Така кількість затримань в Білорусі стала рекордною з початку протестів.

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано різко засудив застосування насильства до протестувальників і запевнив білорусів в підтримці ЄС.

“ЄС продовжить підтримувати законні заклики білоруського народу до демократичних змін”, – написав він у Twitter.