У Білорусі завели кримінальну справу на засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Степана Путила.

Відповідний документ опублікований в NEXTA.

“На засновника каналів NEXTA завели кримінальну справу – до 15 років позбавлення волі”, – йдеться в повідомленні.

Картка про розшук Степана Путила міститься у базі даних МВС РФ.

Варто зазначити, що Telegram-канал NEXTA детально висвітлює останні події в Білорусі.

NEXTA був заснований в 2015 році як YouTube-канал, через два роки канал з’явився і в Telegram. Канал має 1,9 млн підписників.

Творець і головний редактор обох каналів Степан Путило на даний момент живе в Польщі.