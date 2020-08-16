Відповідний документ опублікований в NEXTA.
“На засновника каналів NEXTA завели кримінальну справу – до 15 років позбавлення волі”, – йдеться в повідомленні.
Картка про розшук Степана Путила міститься у базі даних МВС РФ.
Варто зазначити, що Telegram-канал NEXTA детально висвітлює останні події в Білорусі.
NEXTA був заснований в 2015 році як YouTube-канал, через два роки канал з’явився і в Telegram. Канал має 1,9 млн підписників.
Творець і головний редактор обох каналів Степан Путило на даний момент живе в Польщі.
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