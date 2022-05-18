У Білорусі видали наказ зняти з продажу роман-антиутопію "1984" Джорджа Орвелла. У ній розповідається про тоталітарну державу та властиву їй пропаганду.

Про це повідомило білоруське видання “Наша Ніва“.

Наказ отримали білоруські видавництва. У ньому йдеться, що про виконання “буде повідомлено не пізніше 19 травня”. Поки книги про антиутопію продаються у низці білоруських онлайн-магазинів. У виданні зазначили, що не публікують наказ з міркувань безпеки людей, які його передали. Невідомо скільки книгарень і видавництв його отримали.

Журналісти пов’язують цензуру з затриманням видавця Андрія Янушкевича, якого переслідує режим Лукашенка. До його помешкання з обшуком прийшли білоруські силовики. 16 травня вони затримали чоловіка та конфіскували 200 книг. Також вони здійснили рейд на книгарню.

“1984” – це роман англійського письменника Джорджа Орвелла, написаний у 1948 році. У книзі розповідається про антиутопію, де засуджується тоталітарний режим. У центрі сюжету Вінстон Сміт, який бунтує проти партії. В антиутопії йдеться про вигадану державу Океанію, де суспільство живе суворо за наказами партії та ієрархічним розподілом.

Вважається, що Радянський Союз став прототипом Океанії. Головним у державі є “Старший брат”. Найпопулярнішими фразами книги є лозунги партії:

“Війна – це мир, Свобода – це рабство, Незнання – це сила”.

У Білорусі “1984” стала лідером продажів у багатьох книгарнях. У державній мережі “Белкнига” роман опинився на четвертому місці у списку бестселерів. “Наша Ніва” пише, що багато білорусів сприймають процеси, які відбуваються в їхній країні, через призму цієї антиутопії. На думку багатьох літераторів, сюжет “1984” добре описує сучасні Росію та Білорусь.

Інші популярні цитати з роману англійського письменника:

“Мета репресій – репресії. Мета тортур – катування. Мета влади – влада”; “Минуле підчищене, підчистка забута, брехня стала правдою…”; “Ієрархічне суспільство ґрунтується лише на злиднях та невігластві”; “Казати правду в часи всезагальної брехні – це екстремізм”; “Багато людей вільно почуваються на чужині, лише зневажаючи корінних жителів”; “І якщо всі приймають брехню, нав’язану партією, якщо в усіх документах одна і та ж пісня, тоді ця брехня поселяється в історії і стає правдою”.

Додамо, що у квітні в місті Іваново (Росія) затримали активіста Дмитра Силіна. Чоловік безоплатно роздавав перехожим “1984”. Його звинуватили у дискредитації російської армії через роздавання книги Джорджа Орвелла.