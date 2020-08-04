У Білорусі сьогодні стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке триватиме з 4 по 8 серпня включно.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

Достроково можуть проголосувати виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів – у неділю, 9 серпня.

Виборчі дільниці будуть відкриті з 10:00 до 14:00 і з 16:00 до 19:00.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження причин, за якими людина не може проголосувати в основний день виборів, не вимагають.

При собі виборцю потрібно мати паспорт. Бюлетень видається також при пред’явленні військового квитка (для військовослужбовців строкової служби), службового посвідчення працівника держоргану (організації), водійських прав.

Проголосувати можна і за пенсійним посвідченням, посвідченням інваліда (за наявності фотографії), студентським квитком. Якщо виборець втратив паспорт або його вкрали, то на дільницю йому потрібно взяти з собою довідку з органів внутрішніх справ, що підтверджує особу.

Дострокове голосування не проводиться на дільницях, утворених у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (таких у країні 231).

Всього в Білорусі утворено 5767 дільниць для голосування, в тому числі 44 за межами країни.

У списки виборців внесено 6 844 932 громадянина.

Як повідомляється на сайті ЦВК Республіки Білорусь, у виборах президента беруть участь п’ять кандидатів:

• діючий глава держави з 1994 року Олександр Лукашенко;

• голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень;

• співголова Республіканського дослідницько-просвітницького громадського об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв;

• перекладач, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського – Світлана Тихановська (самовисування);

• депутат парламенту Білорусі VI скликання (2016-2019), підприємець Ганна Канопацька.