Про це повідомляє білоруський телеканал ONT News.
Вступити до лав “народної дружини” можуть усі громадяни Білорусі, яким виповнилося 18 років. Заохочуватимуть добровольців відгулами й грошима.
У “дружинників”, як і за радянських часів, будуть червоні пов’язки. Вони патрулюватимуть вулиці та за необхідності проводитимуть “профілактичні бесіди” з громадянами.
Графік роботи добровольці мають узгодити з правоохоронцями, але переважно це буде вечірній час — приблизно з 18:00 до 22:00.
- Раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що у разі необхідності силовики та військові будуть застосовувати спецзасоби й бойову зброю проти мітингувальників.