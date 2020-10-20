У Білорусі оголосили про формування добровільних дружин для допомоги силовикам в охороні громадського правопорядку, розкритті злочинів і навіть затриманні порушників.

Про це повідомляє білоруський телеканал ONT News.

Вступити до лав “народної дружини” можуть усі громадяни Білорусі, яким виповнилося 18 років. Заохочуватимуть добровольців відгулами й грошима.

У “дружинників”, як і за радянських часів, будуть червоні пов’язки. Вони патрулюватимуть вулиці та за необхідності проводитимуть “профілактичні бесіди” з громадянами.

Графік роботи добровольці мають узгодити з правоохоронцями, але переважно це буде вечірній час — приблизно з 18:00 до 22:00.