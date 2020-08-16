Пікетники в Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку з 17 серпня і доти, поки не будуть виконані вимоги людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live.

Зокрема, на протестах вимагають провести чесні вибори в країні і висловлюють невдоволення фальсифікаціями і перемогою президента Олександра Лукашенка.

При цьому протести в Мінську продовжаться і після Маршу свободи. Пікетники з 17:00 пройдуть від Стели по проспекту Переможців до ГУМу, після чого повернуться на Майдан Незалежності.

Зазначимо, що в ланцюзі солідарності в Мінську зібралося близько 200 тисяч людей, пише видання Наша Нива.

“Оцінити кількість демонстрантів у центрі Мінська неможливо. Колони з десятками тисяч людей просто всюди. В центрі вже зібралися десятки тисяч опонентів Лукашенка. Особливо багато їх біля стели “Мінськ – місто-герой”, – сказано в повідомленні.

“Безліч людей зараз в районі площі Якуба Коласа. Несуть 30-метровий прапор. Люди скандують: “Іди, іди геть!”, – додає NEXTA.

Водночас протести проходять і в інших містах – Бресті, Гродно, Жлобіні і Борисові.