Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live.
Зокрема, на протестах вимагають провести чесні вибори в країні і висловлюють невдоволення фальсифікаціями і перемогою президента Олександра Лукашенка.
При цьому протести в Мінську продовжаться і після Маршу свободи. Пікетники з 17:00 пройдуть від Стели по проспекту Переможців до ГУМу, після чого повернуться на Майдан Незалежності.
Зазначимо, що в ланцюзі солідарності в Мінську зібралося близько 200 тисяч людей, пише видання Наша Нива.
“Оцінити кількість демонстрантів у центрі Мінська неможливо. Колони з десятками тисяч людей просто всюди. В центрі вже зібралися десятки тисяч опонентів Лукашенка. Особливо багато їх біля стели “Мінськ – місто-герой”, – сказано в повідомленні.
“Безліч людей зараз в районі площі Якуба Коласа. Несуть 30-метровий прапор. Люди скандують: “Іди, іди геть!”, – додає NEXTA.
Водночас протести проходять і в інших містах – Бресті, Гродно, Жлобіні і Борисові.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні у Мінську до тисячі людей вийшли на провладний мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.