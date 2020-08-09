Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Результати такі: Лукашенко – 81%, Світлана Тихановська – 8%.

За даними ЦВК Білорусі, в п’яти регіонах у Лукашенка 82% голосів на дільницях у лікарнях. В армії за нього проголосували 93,7%.

“Радіо Свобода” передає, що на 18 закордонних дільницях екзит-поли показали трохи більше 10% за Лукашенка і 71% за Тихановську. Хто робив екзит-поли і про які країни мова, не уточнюється.

Незалежні екзит-поли, які проводилися на виборах президента Білорусі, показують перемогу опозиційного кандидата Світлани Тихановської.

Так, “Білоруський партизан” 7 серпня опублікував результати опитування 15 450 виборців на виході з дільниць в ході дострокового голосування. 64,9% з них заявили, що проголосували за Тихановську.

За чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 16,1% опитаних. Ще 14,4% виборців заявили, що проголосували проти всіх.

Разом з тим, Тихановська впевнена, що більшість білорусів проголосували за неї – за її словами, про це свідчать дані 3 ділянок, де “не було фальсифікацій”.