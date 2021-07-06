Про це повідомляє державне агентство “БЕЛТА”, білоруське “Радіо Свобода”, “Єврорадіо”.

Бабарика, котрий був головою правління “Белгазпромбанку”, визнали винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

“За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно Бабарику призначити 14 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії в умовах посиленого режиму зі штрафом в розмірі 5 тис. базових величин, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на строк п’ять років”, – сказано в рішенні суду.

Бабарико своєї вини не визнав. Він відмовився давати свідчення в суді, назвавши справу політично мотивованою.

“Мені не соромно перед своєю сім’єю, перед дружиною і дітьми. Навіть попри те, що син перебуває у в’язниці, тому що основна вина його в тому, що він мій син… Попри те, що, напевно, зізнання в злочинах, яких я не скоював, це було б з точки зору матеріальної більш правильно. Але я їх не обману, я не можу зізнаватися в злочинах, які я не скоював. Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений кращий банк в країні”, – говорив Бабарико в останньому слові.

Разом із ним у цій справі також проходили ще кілька топ-менеджерів “Белгазпромбанку” і один з клієнтів банку. Всі вони погодилися на співпрацю зі слідством і визнали свою провину (та також отримали різні терміни ув’язнення).

Як відомо, в червні 2020 року Бабарика затримали у справі про несплату податків “Белгазпромбанку”, який він очолював не один рік. Справу відкрили після того, як він заявив про намір висуватися в президенти Білорусі. Відтоді Бабарико знаходиться під вартою

Вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Місцева ЦВК оголосила, що перемогу отримав Олександр Лукашенко. Проте США та Європа (зокрема й Україна) це не визнали через фальсифікації на вборах та репресії проти лідерів опозиції.

Світлана Тихановська, яка також балотувалася в президенти Білорусі, після виборів була змушена виїхати за кордон.