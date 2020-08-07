Федерація футболу Білорусі перенеcла на більш пізній термін два матчі чемпіонату країни, які повинні були відбутися в Мінську 7 і 8 серпня.

Відповідне повідомлення було опубліковане на офіційному сайті федерації.

Так, матчі “Динамо-Мінськ” – “Смолевичі” та “Мінськ” – “Славія-Мозир” будуть проведені 14 і 12 серпня відповідно – тобто вже після президентських виборів у Білорусі, що заплановані на 9 серпня.

Матчі перенесені “відповідно до пункту 5.5.4. статті 5 регламенту чемпіонату Республіки Білорусь з футболу 2020 року”.

Як повідомляє білоруський інтернет-портал TUT.BY, у пункті 5.5.4 регламенту мова йде про перенесення “в разі форс-мажорних обставин”. Які це обставини, не повідомляється.

Варто відзначити, що напередодні під час матчу в Солігорську між місцевим “Шахтарем” і “Динамо-Брест” практично повністю заповнені трибуни почали скандувати: “Живе Білорусь!”.

Після зазначеного матчу опозиційні блогери почали закликати сходити на матч у Мінську між “Динамо” і “Смолевичами”.

“Живе Білорусь!” – патріотичне гасло, яке використовують прихильники опозиції в країні. Дане гасло зараз часто звучить на опозиційних мітингах. Учасників акцій протесту неодноразово штрафували за його вигукування. У протоколах же це гасло називали “антидержавним”.

Варто відзначити, що ігри чемпіонату Білорусі з футболу, не скасовувалися і не переносилися навесні через пандемію коронавірусу.