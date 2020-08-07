Відповідне повідомлення було опубліковане на офіційному сайті федерації.
Так, матчі “Динамо-Мінськ” – “Смолевичі” та “Мінськ” – “Славія-Мозир” будуть проведені 14 і 12 серпня відповідно – тобто вже після президентських виборів у Білорусі, що заплановані на 9 серпня.
Матчі перенесені “відповідно до пункту 5.5.4. статті 5 регламенту чемпіонату Республіки Білорусь з футболу 2020 року”.
Як повідомляє білоруський інтернет-портал TUT.BY, у пункті 5.5.4 регламенту мова йде про перенесення “в разі форс-мажорних обставин”. Які це обставини, не повідомляється.
Варто відзначити, що напередодні під час матчу в Солігорську між місцевим “Шахтарем” і “Динамо-Брест” практично повністю заповнені трибуни почали скандувати: “Живе Білорусь!”.
Після зазначеного матчу опозиційні блогери почали закликати сходити на матч у Мінську між “Динамо” і “Смолевичами”.
“Живе Білорусь!” – патріотичне гасло, яке використовують прихильники опозиції в країні. Дане гасло зараз часто звучить на опозиційних мітингах. Учасників акцій протесту неодноразово штрафували за його вигукування. У протоколах же це гасло називали “антидержавним”.
Варто відзначити, що ігри чемпіонату Білорусі з футболу, не скасовувалися і не переносилися навесні через пандемію коронавірусу.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
- Білоруський блогер Сергій Тіхановський, який планував вступити до президентських перегонів, був затриманий. Він не міг надати документи для ЦВК особисто і йому було відмовлено в реєстрації. Тоді дружина блогера Світлана Тіхановська подала свою кандидатуру.
- Після цього штаби трьох опозиційних білоруських політиків: Тихановскої, Бабарика та Цепкала об’єдналися. Віктора Бабарика називали головним суперником Лукашенка в боротьбі за президентський пост. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів. У червні Бабарика звинуватили у фінансових злочинах і заарештували. ЦВК Білорусі відмовила йому в реєстрації кандидатом в президенти.
- Увечері 14 липня в різних містах Білорусі люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на посаду президента альтернативних висуванців Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
- 4 серпня в Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке триватиме до 8 серпня включно. Достроково можуть проголосувати виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів — у неділю, 9 серпня.