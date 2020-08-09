Про це розповідають #Букви.
Так, за станом на 22:30 за Києву не відкриваються сайт державного агентства “БЕЛТА”, найбільший новинний портал TUT.by, а також ЗМІ – “Наша нива”, “Онлайнер”, “Білоруський партизан”.
За даними ЗМІ, у Мінську також перестали працювати Uber і “Яндекс.Таксі”.
Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, у Могильові затримана журналістка Tut.by Анжаліка Василевська. Журналістка Tut.by Ольга Камягіна і журналісти Олександр Саєнко, Олексій Кайрис і Сергій Людкевич затримані в Гродно.
- У Білорусі опублікували результати державного екзит-полу на президентських виборах. За їхніми даними, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців.
- У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни.