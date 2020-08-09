Сьогодні ввечері, 9 серпня, в Білорусі перестали працювати сайти всіх найбільших ЗМІ країни.

Про це розповідають #Букви.

Так, за станом на 22:30 за Києву не відкриваються сайт державного агентства “БЕЛТА”, найбільший новинний портал TUT.by, а також ЗМІ – “Наша нива”, “Онлайнер”, “Білоруський партизан”.

За даними ЗМІ, у Мінську також перестали працювати Uber і “Яндекс.Таксі”.

Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, у Могильові затримана журналістка Tut.by Анжаліка Василевська. Журналістка Tut.by Ольга Камягіна і журналісти Олександр Саєнко, Олексій Кайрис і Сергій Людкевич затримані в Гродно.