У Республіці Білорусь планують запровадити смертну кару для державних посадовців та військовослужбовців за державну зраду.

Про це повідомила пресслужба Палати представників Національних зборів Білорусі.

Депутати РБ ухвалили у першому читанні законопроєкт “Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності”, який вносить зміни до санкції частини 2 статті 356 КК Білорусі. Ці зміни передбачають можливість застосування смертної кари за державну зраду, вчинену державною посадовою особою, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця.

У повідомленні пояснили, що метою посилення покарання є “стримування та демонстрація рішучої боротьби зі зрадою державі”. Також законопроєкт пропонує запровадити відповідальність за поширення свідомо неправдивих відомостей, що дискредитують Збройні сили.

“Запровадження такої правової норми буде дієвим превентивним заходом поширенню свідомо хибної, невідповідної дійсності інформації про білоруську армію та інші “силові структури”, – пояснили у відомстві.

Зазначимо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії навчаються як “єдине угруповання”. Водночас Лукашенко запевнив, що ані Білорусь, ані РФ нібито “не хочуть війни”.

За його словами, Україна не хоче “по-людськи домовлятися”, а планує й надалі вести війну проти РФ: “Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право”, — розповів самопроголошений президент.