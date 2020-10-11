Сьогодні, 11 жовтня, в Мінську перед початком акцій протесту почали затримувати людей і журналістів в тому числі.

Про це повідомляє білоруський портал Tut.by.

Так, в Мінську затримали фотографа “КП в Білорусі” Святослава Зоркого і кореспондентку Олесю Добиш.

На цьому відео люди в балаклавах затримують двох чоловік в жилетах з написом “Преса”:

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що затримані журналісти Анастасія Бойко, Дмитро Міцкевич, Олексій Івашкевич.

Telegram-канал видання Onliner також повідомляє про затримання своїх журналістів.

“Від нашого фотокореспондента Олександра Ружечки прийшло повідомлення “Забрали”. Двоє інших кореспондентів Олександр Владико і Олексій Носов, які працювали разом з ним, не виходять на зв’язок”, – пише Onliner.

У Гродно затримали Ольгу Комягіну – журналістку TUT.BY і “Народної волі”. Вона встигла зателефонувати і повідомити про затримання. У цей момент від неї вимагали прибрати телефон. Наразі повідомляється про чотирьох затриманих журналістів.

Сутички у Мінську між демонстрантами та людьми у балаклавах:

Сьогодні у столиці Білорусі, в Мінську, повинен пройти “Марш гордості” із закликом відпустити політв’язнів. Протестувальники рухатимуться у бік СІЗО.