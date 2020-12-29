Про це повідомляє пресслужба білоруського МОЗ.

“Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті громадяни, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми. Вакцинація буде проводитися виключно в добровільному порядку”, – заявив міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневича.

Він також додав, що в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримуватися холодового ланцюга, а також закуплено спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати вакцину.

Населення Білорусі становить 9,5 млн осіб, таким чином вакцинують до 58% населення країни.