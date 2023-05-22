У Білорусі помилували політичного в'язня, журналіста та одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. До цього режим Лукашенка присудив йому до восьми років колонії посиленого режиму.

Джерело: білоруське пропагандистське видання “Белта”.

Стосовно помилування провладним ЗМІ повідомив особисто Роман Протасевич.

“Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина”, — цитує “Белта”. Роман Протасевич — чому його затримали

Влада Білорусі затримала опозиційного журналіста 23 травня 2021 року. Щоб посадити пасажирський літак зі сполученням Атени-Вільнюс в аеропорту Мінська було піднято винищувач. Причиною стало нібито повідомлення про мінування лайнера. Разом з Романом Протасевичем було затримано його дівчину — Софію Сапегу.

Наступного дня у мережі з’явилося відео, де журналіст розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Його батько Дмитро Протасечив тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

25 травня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським. Річ у тім, що NEXTA активно висвітлювала події 2020 року, коли по всій Білорусі поширилися мітинги проти узурпатора та його режиму.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями. Згодом стало відомо, що Протасевича в Білорусі суд засудив до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито “змову з метою захоплення влади”. Софія Сапега отримала 6 років колонії. Пізніше Протасевич відмовився від критики режиму Лукашенка.

Водночас засновника Nexta Степана Путіла засудили до 20 років позбавлення волі, а колишнього редактора Telegram-каналу Яна Рудика – до 19 років.