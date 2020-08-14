В результаті масових заворушень з 9 по 13 серпня постраждала 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ.

Про це повідомляється на сайті МВС Білорусі.

У міністерстві зазначають, що вибори президента, які проходили 9 серпня, “супроводжувалися псуванням комунального майна, навмисними провокаціями правоохоронців, зрежисованими акціями за участю спеціально підготовлених, навчених” бійців “.

“Ломи, ножі, зашморгу, радіостанції, аптечки, кийки, балаклави, навушники для переговорів – саме такий арсенал виявляли правоохоронці у затриманих учасників так званих мирних акцій”, – йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

Уже в ніч з 9 по 10 серпня в результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції.

В ніч з 10 на 11 серпня також були зафіксовані численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів. Серед затриманих сотні раніше судимих ​​за різними статтями – від майнових злочинів до вбивств.

13 серпня в більшості своїй акції носили мирний характер.

Всього в період з 9 по 13 серпня постраждала 121 співробітник міліції.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.