Про це повідомляється на сайті МВС Білорусі.
У міністерстві зазначають, що вибори президента, які проходили 9 серпня, “супроводжувалися псуванням комунального майна, навмисними провокаціями правоохоронців, зрежисованими акціями за участю спеціально підготовлених, навчених” бійців “.
“Ломи, ножі, зашморгу, радіостанції, аптечки, кийки, балаклави, навушники для переговорів – саме такий арсенал виявляли правоохоронці у затриманих учасників так званих мирних акцій”, – йдеться в повідомленні МВС Білорусі.
Уже в ніч з 9 по 10 серпня в результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції.
В ніч з 10 на 11 серпня також були зафіксовані численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів. Серед затриманих сотні раніше судимих за різними статтями – від майнових злочинів до вбивств.
13 серпня в більшості своїй акції носили мирний характер.
Всього в період з 9 по 13 серпня постраждала 121 співробітник міліції.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.
- Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав жителів країни не ходити на акції протесту.