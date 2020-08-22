У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про затримання одного з координаторів "незаконних вуличних акцій".

Про це повідомив прессекретар відомства.

У відомстві повідомили, що затриманий координатор – 34-річний житель Мінська. Він нібито займався пошуком нових протестантів і платив їм гроші.

“У Мінську міліціонери виявили одного з координаторів незаконних вуличних акцій. 34-річний мінчанин займався пошуком і фінансуванням їх нових учасників”, – сказано в повідомленні.

У відомстві розповіли, що якийсь 37-річний житель столиці дав свідчення проти координатора, який пропонував йому гроші за участь в одній з акцій.

“З’ясувалося, що за день до цього “клієнт” вербувальника звільнився з місць позбавлення волі. Координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів міста та запропонував зібрати близько 10-12 осіб для участі в несанкціонованому масовому заході політичного характеру. Після отримання згоди незнайомець дав посереднику 60 рублів, а також купив йому спиртне і харчові продукти.

Зустріч учасників змови, заплановану на 19 серпня, припинили оперативники. Наразі стосовно обох чоловіків триває перевірка”, – розповіли в МВС.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.