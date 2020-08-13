Працівники Білоруського автомобільного заводу в м. Жодино призупинили роботу і вийшли до центральної прохідної, щоб зустрітися з керівництвом. Люди вимагають чесних виборів і перерахунку голосів.

Про це повідомляє TUT.BY.

Кілька сотень робочих БілАЗа призупинили роботу і вийшли до пресового цеху.

“Зараз якраз збираємося поговорити з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити. На заводі настрої протестні, люди не згодні з результатами виборів. Завод працює, тому що нам потрібно годувати свої родини. Але якщо нічого не зміниться, потрібно страйкувати”, – сказав один з працівників БілАЗа.

Підтримати робітників прийшли і жителі Жодіно. Вони кричать: “Влада з народом!”, “БілАЗ, спасибі”.

Міліції в околицях заводу поки немає.