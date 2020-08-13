Про це повідомляє TUT.BY.
Кілька сотень робочих БілАЗа призупинили роботу і вийшли до пресового цеху.
“Зараз якраз збираємося поговорити з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити. На заводі настрої протестні, люди не згодні з результатами виборів. Завод працює, тому що нам потрібно годувати свої родини. Але якщо нічого не зміниться, потрібно страйкувати”, – сказав один з працівників БілАЗа.
Підтримати робітників прийшли і жителі Жодіно. Вони кричать: “Влада з народом!”, “БілАЗ, спасибі”.
Міліції в околицях заводу поки немає.
- Раніше повідомлялося, що після виборів президента Білорусі протести пройшли і на металургійному заводі в м. Жлобин, Гомельської області.