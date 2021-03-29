Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму проти однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Про це повідомив журналістам генеральний прокурор Андрій Швед, передає білоруське агентство “БЕЛТА”.

“Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, наданих Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за ст. 289 Кримінального кодексу. Зазначені особи кілька днів тому намагалися здійснити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту”, – розповів Швед.

З матеріалів перевірки також випливає, що “в плани організаторів входило звинуватити представників органів державної влади у здійсненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей”.

BYPOL – група, сформована білоруськими міліціонерами, які пішли зі служби на знак протесту проти застосування сили для придушення мирних акцій протесту в країні.

У Білорусі з серпня 2020 тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Лукашенко. Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії і масово заарештовує їх. Під час останньої за часом акції на День волі 25 березня було затримано щонайменше 245 осіб.

Паралельно з акціями протесту проходять мітинги, процесії, організовані чинною владою.