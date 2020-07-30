У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" відкрито кримінальну справу за статтею "підготовка терактів".

Про це повідомив у коментарі журналістам держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, інформує агентство “Інтерфакс-Захід”.

“Так, звичайно, (порушено кримінальну справу, – ред)”, – сказав Равков.

Коментуючи суть звинувачення, він уточнив: “Підготовка терористичних актів”.

Равков також розповів, що зараз співробітники силових структур ведуть пошук близько 200 бойовиків, які перебувають на території Білорусі.

“33 затримані, ще до 200 знаходяться на території Білорусі, за оперативною інформацією. Йде пошук, це як голка в стозі сіна”, – зазначив Равков.

(На відео – з 47:40)

Напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії”.

Як заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, приблизно 14 затриманих у Білорусі бойовиків раніше воювали на Донбасі.

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” брали участь у військових діях на Донбасі проти українських військ, про що неодноразово повідомляла Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляли про участь “вагнеровців” у боях в Сирії.