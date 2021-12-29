Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Олександр Лукашенко зазначив, що давно просив російського колегу, аби країни не зупинялися у співпраці в оборонній галузі.

“Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде”, – звернувся Лукашенко до Путіна.

Своєю чергою, Путін підтвердив наміри провести спільні військові навчання вже на початку 2022 року, зауваживши, що щодо точної дати мають визначитися військові.

 