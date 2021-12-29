Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін підтвердили плани щодо проведення спільних військових навчань на території Білорусі вже на початку 2022 року.

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Олександр Лукашенко зазначив, що давно просив російського колегу, аби країни не зупинялися у співпраці в оборонній галузі.

“Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде”, – звернувся Лукашенко до Путіна.

Своєю чергою, Путін підтвердив наміри провести спільні військові навчання вже на початку 2022 року, зауваживши, що щодо точної дати мають визначитися військові.