Джерело: “Минтранс Беларуси“.

Смерть міністра підтвердили 4 липня. Він обіймав посаду з 2019 року.

З 2006 по 2012 роки він працював в на різних посадах в управлінні транспорту та зв’язку апарату Ради міністрів Білорусі. Вже у 2012 очолив управління транспорту та зв’язку апарату Ради Міністрів.

З 2013 року чоловік став заступником міністра транспорту та комунікацій Білорусі, з березня 2016 року – першим заступником міністра транспорту та комунікацій.

Подробиці про причини й обставин смерті глави відомства не наводяться.

Інший випадок смерті білоруського чиновника став відомий 26 листопада 2022 року. Тоді раптово помер 64-річний міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Про причини його смерті теж не повідомлялося.