В Білорусі розпочали командно-штабні навчання військових сил держави, що спрямовані на "звільненню території, тимчасово захопленої противником".

Про це повідомляє білоруська інформаційна агенція “Белта”, яка підконтрольна владі.

Зазначається, що навчання дозволять на практиці відпрацювати ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником, відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об’єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів воєнного стану, боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами противника та незаконними збройними формуваннями.

Навчання пройдуть на полігоні Брестської та ділянках місцевості у Мінській та Вітебській областях, і триватимуть до 14 вересня.