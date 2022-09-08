Про це повідомляє білоруська інформаційна агенція “Белта”, яка підконтрольна владі.
Зазначається, що навчання дозволять на практиці відпрацювати ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником, відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об’єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів воєнного стану, боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами противника та незаконними збройними формуваннями.
Навчання пройдуть на полігоні Брестської та ділянках місцевості у Мінській та Вітебській областях, і триватимуть до 14 вересня.
- Українські прикордонники нарощують оборонні спроможності, аби не допустити прохід російських окупантів у разі спроби повторного наступу. Укріплення відбувається і на кордоні з Росією, і на напрямку Білорусі.
- Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що прикордонники разом з іншими підрозділами оборони не зупиняються та продовжують максимально нарощувати систему оборони кордонів України.
- За інформацією українських розвідників, на даний час загрози наземного вторгнення зі сторони Республіки Білорусь немає.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив розмістити на своїй території російські війська та техніку для наступу РФ на Україну та підтримує Володимира Путіна у війні, привітав українців із Днем Незалежності.