Білорусь, союзник Росії у війні з Україною, заявила сьогодні, що її збройні сили починають 10-денні щорічні "мобілізаційні навчання".

Джерело: Reuters

У міністерстві оборони Білорусі заявили, що метою навчань є оцінка ступеня підготовки державних структур до мобілізації резервістів.

Усі білоруські чоловіки повинні проходити військову службу, а після її проходження залишатися в запасі.

Білорусь дозволила Росії використовувати її як один зі стартових майданчиків для повномасштабного вторгнення в Україну минулого року.

Відтоді вона часто проводить навчання з Росією і дозволяє російським військам використовувати свої бази для навчання. Цього місяця вона отримала російські тактичні ядерні ракети, які, за словами президента РФ Володимира Путіна, були призначені як попередження Заходу.

Білоруські війська безпосередньо не вступили у війну на боці Росії, але самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що його країна вступить у конфлікт у разі “повномасштабної агресії” проти неї.