Білоруські армійці розпочали навчання, на яких будуть тренуватися завдавати ракетних ударів.

Джерело: Міноборони Білорусі.

Зазначається, що у межах контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил РБ розпочали виконання навчально-бойових завдань.

В тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом “Іскандер-М”.

За даними відомства, під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів.

Нагадаємо, що 25 травня, міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Сергій Шойгу пояснив, що Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусії, нібито не передає її Мінську. Контроль над нею та рішення про застосування залишається за Москвою.

Водночас у Міноборони Білорусії зазначили, що Мінськ “зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері”.