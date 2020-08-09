Про це повідомляє видання tut.by.
Зокрема декількох людей затримали біля дільниці у Мінську.
На площі Леніна в центрі Вітебська почали затримувати людей. ЗМІ пишуть, що громадян “пакують” в автозаки й кудись відвозять.
В’їзди в довколишні двори біля площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці в гучномовці закликали городян не скупчуватися на площі Леніна.
У Могильові розігнали людей, які зібралися в центрі.
У Мінську закликають людей в 20:00-20:30 збиратися біля своїх ділянок і рухатись до Стели.
На проспекті Переможців в Мінську почалися жорсткі затримання. Як повідомляють очевидці, силовики вистрибують з автозаків і затримують людей.
Менск: pic.twitter.com/J6RC1rbNhJ
— Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020
Люди кричать: “Іди!”, “Наш дім – Білорусь!”. Гул стоїть по всьому проспекту.
Tut.by повідомляє з посиланням на очевидців, що в районі проспекту силовики застосовують світлошумові гранати.
Про зіткненнях на проспекті Переможців також повідомляє ТАСС. За його даними, там зібралися “близько 300 молодих людей, деякі з них були затримані”.
В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61
— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
- У Білорусі опублікували результати державного екзит-полу на президентських виборах. За їхніми даними, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців.