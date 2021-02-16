Вранці у вівторок, 16 лютого, в Білорусі силовики прийшли з обшуками до членів Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Про це поінформували в пресслужбі БАЖ.

Згідно з даними організації, рано вранці прес-секретар БАЖ Борис Горецький встиг повідомити, що до нього прийшли силовики. За підсумками обшуку він поінформував, що силовики прийшли до нього додому о 7:25 ранку, наполегливо подзвонили в двері, а потім прийшли з обладнанням, щоб вирізати двері.

“Руки за спину і т. д., але вдома було троє дітей, тому все пройшло досить спокійно, силову групу відправили з квартири”, – розповів Горецький.

За його словами, силовики обшукали навіть сміттєвий бак і холодильник, забрали ноутбуки, телефони, гроші. Обшук тривав близько 3-4 годин і проводився в рамках ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі (“Організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь к них”).

Також відомо, що силовики сьогодні прийшли до юриста БАЖ Олега Агєєва та голови Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунця.

Виконавчий директор українського Інституту масової інформації Оксана Романюк повідомила в Facebook, що Бастунця “вранці забрали “троє” і повезли в офіс з обшуком”.

Цю інформацію підтвердила і дружина Бастунця Сабіна Брило. “Вдома обшук не проводиться, але Бастунця забирають, оскільки обшук проводитиметься в офісі БАЖ”, – заявила Брило, яку процитувала пресслужба асоціації.

Причин обшуків в офісі БАЖ силовики не вказали.

За даними видання TUT.BY, близько 12:15 з офісу БАЖ в Мінську вийшли силовики. Вони опечатали офіс асоціації. Бастунця силовики поки що відпустили.

Згідно з даними БАЖ, обшуки проводяться також у журналістів і правозахисників у різних містах Білорусі.

Як повідомляє правозахисний центр “Вясна”, вранці 16 лютого співробітники ОМОНу прийшли додому до Гомельської журналістки-фрілансера Лариси Щиракової. У неї проводять обшук в рамках кримінальної справи за ст. 362 КК Білорусі (вбивство співробітника органів внутрішніх справ).

Обшук відбувається і у гомельського журналіста Анатолія Готовчиця, у членів могилевського відділення “Вясна”, у координатора кампанії “Правозахисники проти смертної кари” Андрія Полуди.

Видання TUT.BY із посиланням на слідчий комітет повідомляє, що обшуки проводяться “з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності”.

ДОВІДКА. Білоруська асоціація журналістів – білоруська неурядова громадська організація. Об’єднує громадян, котрі займаються професійною журналістською діяльністю або сприяють її розвитку. БАЖ була утворена в 1995 році, в 2006 році пройшла державну перереєстрацію. Виступає на захист прав журналістів і принципів вільної та професійної журналістики.