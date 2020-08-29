Білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляє акредитації Міністерства закордонних справ співробітників іноземних засобів масової інформації.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Наприклад, акредитації позбавили журналістів знімальної групи німецького телеканалу ARD. Раніше їх затримали в Мінську. Стосовно білоруського члена групи склали протокол за нібито участь у масовій акції, а російських представників депортують з країни.

Журналіст ARD Ілля Кузнєцов зазначив, що його позбавили акредитації “з метою забезпечення інформаційної безпеки країни”.

Також позбавили акредитації співробітників Associated Press, RFI та програми “Настоящее время”.

До цього з Білорусі депортували відомого шведського фотокореспондента, переможця World Press Photo Пола Гансона. Йому заборонили в’їзд в країну на п’ять років.