Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.
Наприклад, акредитації позбавили журналістів знімальної групи німецького телеканалу ARD. Раніше їх затримали в Мінську. Стосовно білоруського члена групи склали протокол за нібито участь у масовій акції, а російських представників депортують з країни.
Журналіст ARD Ілля Кузнєцов зазначив, що його позбавили акредитації “з метою забезпечення інформаційної безпеки країни”.
Також позбавили акредитації співробітників Associated Press, RFI та програми “Настоящее время”.
До цього з Білорусі депортували відомого шведського фотокореспондента, переможця World Press Photo Пола Гансона. Йому заборонили в’їзд в країну на п’ять років.
- Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”. Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 27 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що на прохання Олександра Лукашенка РФ сформувала резерв зі співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі.