В ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін "народного ультиматуму" лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської - вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв'язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.

Про це повідомляє TUT.by.

У разі невиконання владою “народного ультиматуму” Тихановська, зокрема, закликала білорусів не виходити на роботу і навчання, ходити на марші, закрити свої заклади та офіси, перестати користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами, зняти всі гроші з рахунків банків.

Також вона дала фінансові гарантії громадянам, які підуть на такий ризик – підтримку від фонду BySol.

Сьогодні, після вчорашнього багатотисячного маршу, робітники заводів почали виходити на протести. Також протестують студенти і влаштовують в університетах сидячі страйки. Люди шикуються в ланцюзі солідарності, йдуть колонами, скандують “Живе Білорусь”.

ТUT.by повідомляє, що вранці колона робітників Мінського тракторного заводу пройшла по Першому механічному цеху. Вони скандували “Далучайся!”

З таким же закликом пройшли робочі заводу ATLANT.

На заводі Белкоммунмаш на страйк вийшли інженери. Також є інформація, що багато співробітників взяли сьогодні вихідний за свій рахунок.

На протести вийшли і студенти. Близько сотні учнів журфаку БГУ і ФФСН (Факультет філософії і соціальних наук БГУ) вийшли на ганок свого вузу з біло-червоно-білими прапорами.

Також в головному корпусі БГУ почалася сидячий страйк.

Видання пише, що у МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет) студенти раз у раз збираються біля проїжджої частини – до них відразу ж приїжджають машини ДАІ і мікроавтобуси з невідомими в балаклавах. Студенти розбігаються – і все повторюється знову.

Крім того, на початку проспекту Дзержинського в Мінську стов великий ланцюг солідарності, але його розігнали силовики. Повідомляється про декількох затриманих.