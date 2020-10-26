Про це повідомляє TUT.by.
У разі невиконання владою “народного ультиматуму” Тихановська, зокрема, закликала білорусів не виходити на роботу і навчання, ходити на марші, закрити свої заклади та офіси, перестати користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами, зняти всі гроші з рахунків банків.
Також вона дала фінансові гарантії громадянам, які підуть на такий ризик – підтримку від фонду BySol.
Сьогодні, після вчорашнього багатотисячного маршу, робітники заводів почали виходити на протести. Також протестують студенти і влаштовують в університетах сидячі страйки. Люди шикуються в ланцюзі солідарності, йдуть колонами, скандують “Живе Білорусь”.
ТUT.by повідомляє, що вранці колона робітників Мінського тракторного заводу пройшла по Першому механічному цеху. Вони скандували “Далучайся!”
З таким же закликом пройшли робочі заводу ATLANT.
На заводі Белкоммунмаш на страйк вийшли інженери. Також є інформація, що багато співробітників взяли сьогодні вихідний за свій рахунок.
На протести вийшли і студенти. Близько сотні учнів журфаку БГУ і ФФСН (Факультет філософії і соціальних наук БГУ) вийшли на ганок свого вузу з біло-червоно-білими прапорами.
Також в головному корпусі БГУ почалася сидячий страйк.
Видання пише, що у МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет) студенти раз у раз збираються біля проїжджої частини – до них відразу ж приїжджають машини ДАІ і мікроавтобуси з невідомими в балаклавах. Студенти розбігаються – і все повторюється знову.
Крім того, на початку проспекту Дзержинського в Мінську стов великий ланцюг солідарності, але його розігнали силовики. Повідомляється про декількох затриманих.
- Напередодні у Мінську 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка “Народний ультимутум” закінчився розгоном гранатами і гумовими кулями.
- 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила чинній влади Білорусі “народний ультиматум” і закликала виконати вимоги.
- Також Тихановська закликала білорусів до загального страйку з 26 жовтня і пообіцяла допомогти в разі втрати роботи.