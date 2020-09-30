У Білорусі студенти проводять «сидячі» страйки, деяких затримали

Об этом сообщает издание TUT.by.

Студенти БГУФК (Білоруський державний університет фізичної культури), БГАІ (Білоруська державна академія мистецтв) і БГУІР (Білоруський державний університет інформатики й радіоелектроніки), БГУ (Білоруський державний університет), МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет), МГЕІ (Міжнародний державний університет) їм. Сахарова, БДМУ (Білоруський державний медичний університет), вийшли на сидячі акції протесту біля входу в головні корпуси своїх університетів.

Зокрема, студенти БДУ вийшли на акцію, попри ремонт ґанку.

У МЛУ студенти почали співати пісні та скандувати “Живе Білорусь!”.

В одному з корпусів відбувається сидяча акція протесту студентів. На територію БДЕУ (Білоруський державний економічний університет), де проходить акція студентів, заїхав синій мікроавтобус з невідомими в балаклавах.

Присутні у БГУІР студенти скандують “Я / Ми Дмитро Мазуро”. Це студент БГІУР, якого 28 вересня суд засудив до 23 діб арешту за участь в несанкціонованому масовому заході й непокору вимогам працівників міліції.

Видання повідомляє про затримання студентів на акціях біля ГрГУ (Гродненський державний університет) та бгати (Білоруський державний аграрний технічний університет). У БНТУ (Білоруський національний технічний університет), Академії управління при президенті й ГрГМУ (Гродненський державний медичний університет) до учасників акцій вийшла адміністрація вишів.

Що відбувається у Білорусі?