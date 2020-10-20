Про це повідомляє БелТА.

“Рішенням суду Центрального району Мінська інформаційний канал інтернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) і логотип NEXTA визнані екстремістськими матеріалами”, – йдеться у повідомленні.

Прессекретар МВС Ольга Чемоданова Білорусі повідомила, що тепер за репост матеріалів з логотипом NEXTA або будь-яке інше поширення матеріалів Telegram-каналу порушникам загрожує адміністративна відповідальність.

“Відтепер опублікування або розміщення, в тому числі способом репосту, інформації з логотипом “NEXTA” або з NEXTA-Live тягне за собою адміністративну відповідальність за розповсюдження, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність (ч .2 ст.17.11 КоАП Республіки Білорусь)”, – заявила вона.

Telegram-канал NEXTA – найбільший білоруський опозиційний ресурс з аудиторією 900 тис. підписників.