У Білорусі вже третю добу спостерігаються серйозні проблеми з інтернет-зв'язком.

Про це повідомляє портал Onliner.

Користувачі скаржаться на практично повну відсутність доступу до всіх основних соціальних мереж, мессенджерам і пошуковим системам.

Національна телекомунікаційна компанія “Белтелеком” 10 серпня повідомила про намір докласти “максимум зусиль по відновленню ситуації до кінця дня”, але поки повноцінного доступу до Інтернету немає.

Провайдер “A1” повідомив, що рішення про компенсацію клієнтам, з не залежних від компанії причин, буде прийнято після детального вивчення ситуації та оцінки часу простою. Аналогічна заява надійшла від МТС.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.