У білоруському місті Барановичі у житловому районі впав військовий літак Людської штурмової авіабази Як-130. Обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

Літак впав на майданчику перед двоповерховими будинками, територію обгородили фахівці.

У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що причиною події стала технічна несправність повітряного судна, яку екіпаж виявив під час навчально-тренувального польоту.

На борту знаходилися два пілоти, обидва загинули.

У відомстві повідомили, що сім’ям загиблих буде надана допомога. Інших жертв і руйнувань в результаті інциденту немає.

На місце події виїхала комісія оборонного відомства на чолі з заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.