Влада Республіки Білорусь відкриває кордони для контрабанди товарів, які знаходяться під санкціями.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Керівництво Білорусі дало вказівку командуванню державного прикордонного комітету – не перешкоджати контрабандній діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

“Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу” – йдеться у повідомленні розвідки.

Також зазначається, що влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме шляхом максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

За словами розвідки, у такий спосіб режиму Лукашенка вдасться частково забезпечити ринок Білорусі санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. До списку таких товарів входять: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо.

Для того, щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн Європейського Союзу.

Натомість прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.