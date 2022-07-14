Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Керівництво Білорусі дало вказівку командуванню державного прикордонного комітету – не перешкоджати контрабандній діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.
“Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу” – йдеться у повідомленні розвідки.
Також зазначається, що влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме шляхом максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.
За словами розвідки, у такий спосіб режиму Лукашенка вдасться частково забезпечити ринок Білорусі санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. До списку таких товарів входять: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо.
Для того, щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн Європейського Союзу.
Натомість прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.
- Нагадаємо, що у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною.
- Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників у Латвії. Вони розшукують агентів поблизу східного кордону та там, де дислокуються сили НАТО.
- Президент США Джо Байден продовжив на один рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу безпеці та зовнішній політиці держави з боку Білорусі. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму та тривалі зловживання, спрямовані на придушення демократії та здійснення прав людини та основних свобод.