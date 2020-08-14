У Білорусі в цілому відпустили на свободу п'ятьох громадян України, які були затримані під час протестів.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

“Цей день видався дуже продуктивним, оскільки на свободу вийшли п’ять громадян України. Всі вони знаходяться в безпеці. Це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких вранці повідомив президент України. Після обіду ми також добилися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, який був затриманий у Бресті”, – зазначив він.

Єнін уточнив, що також був звільнений українець Павло Чернявський. Після звільнення із СІЗО він почувався погано і був ушпиталений. Представники МЗС України відвідали його в лікарні.

“Травма виявилася не настільки серйозною, щоб вимагати перебування в стаціонарі. Він відмовився від лікування в стаціонарних умовах, і повернувся додому”, – додав Єнін.

Він розповів, що всім звільненим громадянам запропоновано допомогу від посольства України (в тому числі щодо повернення в Україну).

“Ми вели консультації з білоруською стороною щодо умов звільнення наших громадян, і на сьогодні нам це вдалося. Окремі адміністративні або судові процедури ще тривають, тому остаточну крапку ставити поки що рано. Але найголовніше, що всі наші громадяни, які були затримані під час відповідних масових маніфестацій, звільнені та перебувають у безпеці”, – наголосив Єнін.

(На відео – з 2 год. 40 хв.)

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що затримані правоохоронцями в Білорусі троє українських громадян – Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина – звільнені, знаходяться в безпеці і найближчим часом повернуться на батьківщину.