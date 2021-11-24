Про це повідомляє білоруський портал “Радые Свабода”.

Таке рішення ухвалили 23 листопада, коли найстарішому білоруському виданню виповнилося 115 років.

Згідно з ухвалою, будь-кому, хто опублікує чи репостить матеріали “Нашої Ніви” може загрожувати до семи років позбавлення волі.

У липні білоруська влада заблокувала інтернет-газету та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Наразі обидва залишаються під вартою.

За даними Білоруської асоціації журналістів, 29 журналістів наразі арештовані, або відбувають покарання, або очікують суду.

На президентських виборів 2020 року перемогу здобув Олександр Лукашенко, проте багато країн його не визнають легітимним президентом. Саме після всенародного волевиявлення у Білорусі десятки новинних вебсайтів були заблоковані, а незалежні ЗМІ закрили.

Що відбувалося у Білорусі у 2020 році?

У Білорусі тривали масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори пройшли 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.