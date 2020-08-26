Документ з розпорядженням опублікував опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA.
Там зазначено, що всі установи повинні вивісити державні прапори.
“Забезпечити застосування і популяризацію державної символіки. Вивісити державні прапори, в тому числі і всім установам і організаціям, включаючи об’єкти недержавної форми власності (без перегинів в примусі)”, – йдеться в повідомленні.
Також влада закликає організувати мітинги в підтримку Лукашенка.
“За компетенції мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення власних публічних заходів на підтримку глави держави, а також вуличного протиставлення акцій прихильників” змін “”, – повідомляється в документі.
- Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив з понеділка, 24 серпня, закрити “на замок” підприємства, на яких проходять страйки через результати президентських виборів.