У Білорусі чинна влада зобов'язала установи та організації - в тому числі і недержавні - вивішувати державну символіку.

Документ з розпорядженням опублікував опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA.

Там зазначено, що всі установи повинні вивісити державні прапори.

“Забезпечити застосування і популяризацію державної символіки. Вивісити державні прапори, в тому числі і всім установам і організаціям, включаючи об’єкти недержавної форми власності (без перегинів в примусі)”, – йдеться в повідомленні.

Також влада закликає організувати мітинги в підтримку Лукашенка.

“За компетенції мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення власних публічних заходів на підтримку глави держави, а також вуличного протиставлення акцій прихильників” змін “”, – повідомляється в документі.