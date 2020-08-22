Про це повідомляє БЕЛТА.
Під час візиту на пункт постійної дислокації 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади в Гродно, Лукашенко поскаржився, що, “замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни”, йому доводиться займатися ситуацією з безпекою в державі.
Також він повідомив, що вперше за 25 років прийняв найсерйозніше рішення — привести основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекинути війська на західний напрямок.
“Що мене найбільше турбує, — до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі й Литви”, – заявив Лукашенко.
Після цього він вирушив на мітинг в Гродно, де закликав громадян “ніколи та нікому не віддавати свою країну”.
“Питання не в Лукашенку сьогодні. Я наївся цього хліба (президентського). Але уявіть на хвилину — немає Лукашенка. Хто сьогодні командував би військами на західному кордоні? Ми б на цій площі вже не були б господарями. Нас поламали б, покришили й виплюнули б”, – сказав він.
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