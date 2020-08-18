Білоруський дипломат, глава департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушіло подав у відставку. Він став другим дипломатом, який підтримав протести - до цього у відставку пішов посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня.

Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

Видання повідомляє, що Бушіло пішов у відставку після того, як публічно підтримав протести в Білорусі – 16 серпня він запостив в Facebook фотографію з маршу свободи в Мінську.

Також свою громадянську позицію висловив і посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Він записав відеозвернення, в якому засудив дії ОМОНу по відношенню до мирних мітингувальників і підтримав протести.