Про це повідомляє “Радыё Свабода”.
Видання повідомляє, що Бушіло пішов у відставку після того, як публічно підтримав протести в Білорусі – 16 серпня він запостив в Facebook фотографію з маршу свободи в Мінську.
Також свою громадянську позицію висловив і посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Він записав відеозвернення, в якому засудив дії ОМОНу по відношенню до мирних мітингувальників і підтримав протести.
- Раніше повідомлялося, що під будівлею білоруського МЗС працівник центрального апарату відомства В’ячеслав Казаченок влаштував одиночний пікет. До нього приєдналася заступник начальника управління Євразійської інтеграції Олена Копанева.