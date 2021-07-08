У Білорусі заблокували доступ до сайту видання "Наша Ніва" — найстарішої газети країни.

Про це у Telegram повідомило видання.

Доступ до сайту nn.bу заблокували через рішення міністерства інформації на підставі пункту 1 статті 38 закону “Про засоби масової інформації”.

У 1 пункті вказується, що на інтернет-ресурсах заборонено поширення:

інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію;

відомостей, що пропагують вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

інформації про неповнолітнього, постраждалого в результаті протиправних дій;

інформації про способи виготовлення вибухових пристроїв і вибухових речовин;

неналежної реклами;

інформації, спрямованої на пропаганду війни, екстремістської діяльності.

З якої саме причини заблокували доступ до сайту не уточнюється.

Зазначається, що сьогодні силовики прийшли до головного офісу видання.

Силовики також прийшли з обшуком до співробітників бухгалтерії.

Головного редактора видання Ягора Марциновича затримали, в його будинку провели обшук. Також проводиться обшук у редактора Андрія Скурка. Зв’язок із шеф-редактором видання Андрієм Диньком відсутній, ймовірно, його також затримали.

“У нас немає контакту з репортером Наталією Лубневською та фотографом Шурою Пилипович-Сущиць. Ймовірно, вони були в кабінеті, куди приходили силовики”, – йдеться у повідомленні видання.

Також повідомляється, що силовики прийшли і до офісу видання “Брестская газета” і погрожували виламати двері.

Газета “Наша Ніва” заснована в 1906 році у Вільнюсі. Свою діяльність видання відновило у 1991 році. Паралельно з паперовим виданням з 1997 року існує інтернет-сторінка.