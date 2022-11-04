У Білорусі на полігонах з'явилися намети з російськими військовими. Також там зафіксували російські літаки МіГ-31К і контейнери, де можуть зберігатися ракети типу "Кинджал".

Про це повідомляє “Радыё Свабода” з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

На фото видно велику кількість військових наметів і техніки на 230-му загальновійськовому полігоні “Обуз-Лісновський” під Барановичами (Брестська область).

Зазначається, що знімки зробили 31 жовтня, однак, за даними видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня. Розміри більшого наметного табору — 150 на 220 метрів. Поруч із ним ще одне наметове містечко — 90 на 90 метрів.

Загалом росіяни доставили щонайменше 150 наметів, а біля них — близько 200 одиниць військової техніки. На північ від полігону знаходиться станція Верейці, де стоїть потяг, з якого її вивантажують.

Також на північ від табору окупанти розташували польовий шпиталь розміром 100 на 80 метрів.

У найпівнічнішій частині навчального центру можна побачити щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.