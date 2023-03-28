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У Білорусі заявили, що розмістить російську ядерну зброю «для протидії НАТО»

28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на "багаторічний тиск Заходу", включаючи санкції та "нарощення військових сил країн-членів НАТО" поблизу його кордонів.

Вівторок, 28 березня 2023, 23:31
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Про це інформує Reuters.

Повідомлення МЗС стало першою заявою уряду після того, як 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі та побудує там ядерне сховище.

Хоча Путін не сказав, коли відбудеться розгортання, і не надав додаткових подробиць, ця заява, схоже, відкриває шлях для першого розміщення Москвою ядерної зброї за межами своїх кордонів після розпаду СРСР у 1991 році.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що російські ядерні бомби забезпечили захист після “кампанії тиску з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників, спрямованої на повалення уряду президента Олександра Лукашенка”.

У РБ поскаржилися на “пряме та брутальне втручання” у внутрішні справи країни, якою майже три десятиліття керував ексголова радянського колгоспу Лукашенко.

“Зважаючи на ці обставини, а також на обґрунтовані занепокоєння та ризики у сфері національної безпеки, які з них випливають, Білорусь змушена реагувати шляхом зміцнення власної безпеки та обороноздатності”, – зазначили у відомстві.

Рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі стало одним із найжорсткіших ядерних сигналів Москви Заходу з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Мінську заявили, що російські ядерні плани не будуть суперечити міжнародним угодам про нерозповсюдження, оскільки сама Білорусь не матиме контролю над зброєю.

Лукашенко неодноразово звинувачував Захід у спробах повалити його після того, як у 2020 році спалахнули масові протести проти його правління після президентських виборів. Лукашенко провів масштабну репресію проти своїх опонентів.

Мінськ дозволив Москві використовувати територію Білорусі для введення військ в Україну 24 лютого 2022 року. Однак її власні війська досі не брали участі у війні, хоча вони посилили спільний військовий вишкіл з російськими силами, дислокованими в Білорусі.

Лукашенко, який тривалий час перебував у процесі поступової побудови того, що він називає “союзною державою” з Росією, має виступити з посланням до нації 31 березня.

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25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі,  але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.

Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ.

Теги: РБ, розміщення ядерної зброї, ядерна риторика рф, ядерний шантаж

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