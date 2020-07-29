Про це повідомляє білоруське агентство “Белта”.

Правоохоронці затримали 32 особи. Зазначається, це сталося в ніч на 29 липня.

Ще одну людину було виявлено і затримано на півдні країни. Стосовно зазначених осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.

За даними агентства, правоохоронними органами республіки була отримана інформація про прибуття до Білорусі понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.