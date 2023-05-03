У Білорусі суд ув'язнив колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним у скоєнні нібито низки злочинів.

Про це повідомляє DW.

Раніше прокуратура Білорусі раніше вимагала засудити його до 10 років в’язниці. Як пишуть білоруські ЗМІ, Протасевич залишиться під домашнім арештом до набуття чинності вироку.

Прокуратура просила врахувати, що колишній головний редактор Nexta виконав умови досудової угоди, і тому як покарання за рядом статей йому не може бути призначено більш ніж половина максимального терміну, а ще за рядом статей — не більше двох третин терміну.

Водночас засновника Nexta Степана Путіла засудили до 20 років позбавлення волі, а колишнього редактора Telegram-каналу Яна Рудика — до 19 років.

Вони знаходяться за кордоном. Тому, їх судять заочно.

Нагадаємо, що у травні 2021 року уряд Лукашенка змусив приземлитися в Мінську літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу тоді затримали та інкримінували їм статті про організацію масових заворушень, розголошення держтаємниці тощо.

У червні поширювалось інтерв’ю з затриманим Протасевичем, де він нібито зізнавався в організації несанкціонованих акцій протесту в 2020 році. У січні поточного року Роман Протасевич повідомив, що почав працювати з провладною організацією Білорусі.