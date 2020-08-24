Про це йдеться на сторінці Ольги Ковальковой в Facebook.
Повідомляється, що члени президії ради були затримані біля прохідної Мінського тракторного заводу.
“Вони приїхали поговорити перед прохідною з страйкуючими робітниками і заступником генерального директора по ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком”, – йдеться в повідомленні.
Зараз, як повідомляють працівники, все вже розійшлися, біля прохідної нікого немає. Залишилися тільки люди в штатському.
Адвокат Ольги Ковалькової поки не має в своєму розпорядженні будь-якої додаткової інформації.
На Мінському заводі колісних тягачів міліція затримала працівника Олександра Лавриновича, який входить в страйком підприємства. Сьогодні він спробував біля їдальні підприємства (до початку своєї робочої зміни) збирати підписи за початок страйку з 25 серпня. Він також затриманий за адміністративним процесом.
Фото: finance.tut.by
Нагадаємо, в Білорусі вже 15 днів тривають протести незгодних з підсумками виборів президента. Вчора марші пройшли по всій країні, але найчисленніший був в Мінську – на нього, незважаючи на погану погоду, зібралося понад 100 тисяч осіб.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- Напередодні тисячі людей по всій Білорусі в черговий раз вийшли на марш проти режиму Лукашенка.